Rzeczpospolita: маячок в кортеже президента Польши могли установить на Украине

Польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал с подробностями расследования в связи с обнаружением в машине, сопровождающей президента Польши Анджея Дуду, маячка. Польша допускает вероятность, что маячок был установлен на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анждей Дуда

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters Анждей Дуда

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

В материале газеты указано, что GPS-трекер был обнаружен не службой безопасности президента, а сотрудниками приграничной службы аэропорта. Отмечается, что он мог находиться в машине в течение нескольких месяцев и отслеживать точное местоположение автомобиля в режиме реального времени.

По одной из версий, маячок мог быть установлен на Украине во время очередного визита польского президента 28 июня. «Если его установили российские спецслужбы, то это очень опасно»,— сказал польскому изданию офицер, связанный со спецслужбами.

Также отмечается, что GPS-трекеры ранее использовались в аппарате президента для отслеживания служебных машин для предотвращения использования автомобилей в личных целях. «Возможно, это неразобранный прибор многолетней давности»,— отметил бывший сотрудник канцелярии президента Республики Польша.

Официальные подробности расследования неизвестны. Польская прокуратура сообщила, что не раскрывает подробности с целью не мешать ходу расследования.

Во вторник, 24 октября, польские СМИ писали, что летом в кортеже президента Анджея Дуды был обнаружен трекер, отслеживающий точное местоположение машины сопровождения. Национальная прокуратура в Катовице начала расследование.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова