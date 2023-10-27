Управление ООН сочло блокаду сектора Газа военным преступлением Израиля

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала блокаду сектора Газа военным преступлением. Израиль прекратил поставки продовольствия и энергии в Газу с 9 октября в ответ на нападение радикального палестинского движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arafat Barbakh, Reuters Фото: Arafat Barbakh, Reuters

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом»,— сказала госпожа Шамдасани в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Утром 7 октября группировка «Хамас» подвергла Израиль беспрецедентной по масштабу ракетной атаке, а позже боевики ворвались в страну и захватили заложников. В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи», блокаду сектора Газа и массовые артобстрелы.

В ООН осудили «Хамас» за убийство мирных жителей и захват заложников, а Израиль — за блокаду территории. Ранее, отвечая на обвинения Израиля в военных преступлениях, президент страны Ицхак Герцог подчеркивал, что все операции израильской армии планируются с учетом международного права.

Подробнее о гуманитарной катастрофе в анклаве — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».