ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп ГУР Украины

ФСБ сообщила о задержании граждан России и Украины, которые были администраторами информационных ресурсов и собирали разведданные, а также распространяли антироссийскую повестку, действовали «агентурные группы» в интересах Главного управления разведки Украины. В ходе задержания один из участников группы «был уничтожен ответным огнем». Утверждается, что он оказал вооруженное сопротивление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«ФСБ в результате спецоперации в Запорожской области пресеченa деятельность трех крупных aгентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. В ходе оперативных мероприятий задержaны состоящие в составе групп aдминистраторы информационных ресурсов украинского СМИ "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь—Це Украина"»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Спецслужба заявила, что по заданию украинской разведки участники групп собирали разведывательную информацию, а также склоняли жителей области к сбору и передаче им сведений о местах дислокации и передвижения российских военных, техники и другой информации, «способной нанести ущерб безопасности РФ».

«Кроме того, под руководством администраторов на указанных информационных площадках размещались материалы, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность и формирующие антироссийскую повестку на территории региона»,— добавляется в сообщении.

Подписчиков «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь—Це Украина» предупредили об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне. Работа информационных ресурсов прекращена.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма). Фигурантов также планируют привлечь к уголовной ответственности по статьям 275 и 276 УК (государственная измена и шпионаж).

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