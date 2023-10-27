Первый батальон из экс-военных Украины поступил на службу в российскую армию

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который, как утверждается, был сформирован из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Об этом сообщил командир подразделения Андрей Тищенко на видео, которое опубликовало госагентство «РИА Новости».

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад" и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса»,— сказал Андрей Тищенко.

Утверждается, что в учебном центре бойцы ОБТФ «Каскад» появились около трех недель назад. После принятия присяги, по словам Андрея Тищенко, они отправятся в зону боевых действий.

О формировании в ДНР батальона из военнопленных ТАСС сообщал со ссылкой на источник в феврале.

О том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».