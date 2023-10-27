На Ямале Роспотребнадзор забраковал 450 кг молочной продукции

С начала 2023 года специалисты Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа выявили и сняли с реализации 12 партий молочной продукции массой 450 кг, которая не соответствовала требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За девять месяцев было исследовано более 1,2 тыс. проб молока и молочной продукции. Из них 140 проб (11,3%) не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Как сказано в сообщении, наибольшее количество проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, приходится на микробиологические показатели и составляет 9,2%.

«Особое внимание уделяется проблеме фальсификации продукции — за истекшей период 2023 года 263 пробы молока и молочной продукции были исследованы по показателям, характеризующим фальсификацию (по жирно-кислотному составу). Из них выявлено 16 проб (6,0%), не соответствующих требованиям технического регламента таможенного союза»,— передают в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, фальсифицированный продукт — это товар, который не соответствует заявленному качеству. Например, продавец пытается реализовать сметанный продукт под видом сметаны.

Напомним, в первом полугодии специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили 43 т молочной продукции, две из которых были забракованы. Также за это время было проверено 9 т рыбной продукции, из которых 770 кг были забраковали.

Полина Хабарова

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