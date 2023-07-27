За полгода в Свердловской области забраковали более 700 кг некачественной рыбной продукции

В первом полугодии 2023 года специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили 9 т рыбной продукции, из которых 770 кг были забракованы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По микробиологическим показателям были забракованы 7,1% рыбной продукции, по физико-химическим — 8,8%. Кроме того, у 10,2% продукции содержание массовой доли ледяной глазури было больше, чем указано на маркировке.

По данным Роспотребнадзора, качество рыбной продукции проверено на 129 объектах, на 47 из которых выявлены нарушения. В отношении нарушителей составлен 31 протокол об административных правонарушениях, назначены штрафы на общую сумму более 980 тыс. руб.

Напомним, в январе-июне 2023 года специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили 43 т молочной продукции, две из которых были забракованы.

Полина Хабарова

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