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Коммерсантъ FM
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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. Причины смерти не называются.

Виктор Маматов

Виктор Маматов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Виктор Маматов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сказал ТАСС, что господин Маматов был примером честности, искренности и трудолюбия. министр назвал его смерть большой потерей для спортивного сообщества.

Виктор Маматов родился в городе Белово Кемеровской области. На международных соревнованиях Виктор Маматов впервые выступил в 1966 году, когда ему было уже 29 лет. В том же году он завоевал золото чемпионата мира в индивидуальной гонке в городе Альтенберг в Германии.

Виктор Маматов становился олимпийским чемпионом в эстафете на дистанции 4x7,5 км в 1968 и 1972 годах. Биатлонист был знаменосцем на открытии Олимпийских игр в 1968 году. После завершения спортивной карьеры Виктор Маматов работал тренером и чиновником.

Подробнее о спортсмене — в материале «Ъ» «Охотник за наградами».

Анастасия Ларина

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