За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 15 снарядов; есть разрушения

В четверг, 26 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 15 снарядами. Пострадавших нет, разрушения зафиксированы в одном населенном пункте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено шесть артиллерийских мин.

В Грайворонском городском округе по селу Козинка ударили тремя артиллерийскими снарядами. Также под минометный обстрел попало село Пороз — установлено попадание двух снарядов. Из-за этого были повреждены четыре домовладения: в них выбиты окна, осколками боеприпасов посечены заборы, крыши, двери, хозпостройки и один автомобиль.

В Шебекинском городском округе по хутору Марьино и селу Муром выпущено по одной артиллерийской мине, по селу Новая Таволжанка — два танковых снаряда.

Днем ранее противник атаковал Белгородскую область 43 снарядами и одним беспилотником.

Как Белгородская области усиливает оборону на фоне снижения интенсивности обстрелов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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