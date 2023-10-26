В Белгородской области четыре домовладения пострадали при обстреле ВСУ

В результате обстрела ВСУ села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области повреждены четыре домовладения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Осколками снарядов посечены фасады, крыши и заборы, а также автомобиль. «На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба»,— рассказал глава региона.

Пострадавших среди мирных жителей, предварительно, нет.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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