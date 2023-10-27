Экс-начальнику миграционного управления воронежского главка МВД продлили заключение в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР о продлении меры пресечения бывшему начальнику управления по вопросам миграции местного главка МВД Сергею Червонцеву. Он пробудет в СИЗО еще, как минимум, два месяца, до 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В ходе заседания обвиняемый и его защитник возражали против продления срока заключения под стражей и просили суд избрать более мягкую меру пресечения.

По информации райсуда, господина Червонцева обвиняют в двух эпизодах получения взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). По версии следствия, он дважды получил денежное вознаграждение за выдачу иностранным гражданам разрешения на временное пребывание в России без законных оснований. Сумма взяток не раскрывается.

Сергей Червонцев был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками СКР в конце июня. В региональном главке МВД начали служебную проверку по факту возбуждения дела в отношении полковника полиции. Там заверили, что «при подтверждении вины должностное лицо понесет наказание в установленном законом порядке».

В октябре исполняющим обязанности начальника миграционного управления был назначен Алексей Машин.

Алина Морозова

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