Управление по вопросам миграции воронежского главка МВД возглавил Алексей Машин
Начальник главка МВД по Воронежской области Михаил Бородин назначил Алексея Машина исполняющим обязанности руководителя регионального управления по вопросам миграции. Назначение «Ъ-Черноземье» подтвердили в пресс-службе главка.
Господин Машин родился в 1978 году. МВД работает с 1999 года. Занимал различные оперативные должности, с 2016 года и до последнего назначения возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью управления экономической безопасности областного главка МВД.
Ранее управление по вопросам миграции воронежской полиции возглавлял полковник Сергей Червонцев. В конце июня его арестовали по подозрению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Высокопоставленного полицейского задержали оперативники ФСБ и сотрудники СКР.
В главке заверили, что «при подтверждении вины должностное лицо понесет наказание в установленном законом порядке».