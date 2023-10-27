На Кубани зерновые подорожают на 12% из-за роста цен на топливо

Себестоимость будущего урожая зерновых на Кубани может увеличиться на 10-12% из-за роста цен на топливо. Об этом вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Наши аграрии покупали 1 августа дизельное топливо по 56 руб. за тонну, с 10 сентября это уже было 95 руб. за тонну. Это сумасшедший рост, который повлияет на себестоимость в будущем»,— цитирует издание заявление вице-губернатора.

В настоящее время ситуация с ценами на дизельное топливо в регионе стабилизировалась, как заверил господин Коробка.

В 2023 году в Краснодарском крае собрали 11,3 млн т зерновых, что на 1,1 млн т меньше, чем годом ранее.

Ранее в регионе отметили рост стоимости и дефицит топлива. В Минэнерго разъяснили, что ситуация связана с высокой загруженностью железных дорог в период курортного сезона.

Анастасия Донскова

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