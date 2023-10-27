Bloomberg: третья встреча по Украине пройдет без Китая

Третья международная встреча по урегулированию военного конфликта на Украине пройдет на Мальте с представителями более 55 стран, но Китай не будет присутствовать на ней. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отсутствие представителей Китая, как сообщают журналисты Bloomberg, «станет разочарованием» для президента Украины Владимира Зеленского, который стремится получить международную поддержку своего мирного плана.

Как передает Bloomberg, партнеры Украины рассматривают такой формат встреч как платформу для представителей украинских властей, на которой они могут изложить свою точку зрения странам, нейтральным в конфликте с Россией, в частности представителям «Глобального Юга».

В Кремле обещали следить за встречами по Украине. Представитель МИДа Мария Захарова называла предстоящий саммит на Мальте контрпродуктивным.

Саммит на Мальте должен пройти 28–29 октября. В нем примут участие все члены G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидается, что представители Бразилии и Чили будут присутствовать онлайн. В июне такой саммит проходил в Дании, а в августе — в Саудовской Аравии.

Подробнее о поддержке Украины — в материале «Евросоюз оказался меж двух фронтов».