Еврокомиссия расширила критерии обхода санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) обновила разъяснения, определяющие, когда снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50% могут счесть попыткой обойти санкции. Изменения в соответствующий документ (.pdf) ЕК внесла 23 октября, внимание на это обратил РБК.

Разъяснения касаются ст. 5aa регламента №833/2014, запрещающего европейцам сделки с российскими компаниями с госучастием из приложения XIX, а также с фирмами, принадлежащими этим компаниям более чем на 50%, либо структурами, действующими от имени или по указанию госкомпаний или их «дочек». В приложение внесены 13 компаний: ОПК «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть», «Газпром-нефть», «Алмаз-Антей», КАМАЗ, «Ростех», «Совкомфлот», «Севмаш», Объединенная судостроительная корпорация, Российский морской регистр судоходства.

По версии ЕК, компания, попавшая под действие ст. 5aa, вероятно, будет считаться «действующей от имени или по указанию» подсанкционного юрлица, если ее доля была снижена до 50% и если передача акций:

осуществляется в рамках «одной и той же корпоративной группы»;

была и/или близко к дате включения компании в приложение XIX либо публикации каких-либо разъяснений по применению ст. 5aa;

и/или же на организацию сохраняется существенное влияние подсанкционной компании (к примеру, через право вето в отношении корпоративных решений).

«В такой ситуации есть разумные основания подозревать, что передача акций была осуществлена недобросовестно с целью замаскировать фактическое владение или контроль и обойти применимость ст. 5аа»,— подчеркивает ЕК.

В этом случае европейские компании и физлица должны прекратить «предоставление экономической выгоды» этой компании. ЕК уточняет, что нужно предусмотреть «достаточный» переходный период (например, 60 дней) для прекращения отношений в случае, если оно может повлиять на безопасность поставок в Европу.

Bloomberg сообщал, что Евросоюз (ЕС) в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений. Страны Центральной Азии по итогам встречи в Брюсселе на этой неделе пообещали ЕС сотрудничать в борьбе с обходом антироссийских санкций.

Лаура Кеффер