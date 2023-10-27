Борисов: на Российскую орбитальную станцию выделено финансирование

На совещании по развитию космической отрасли под руководством президента Владимира Путина утвердили проект создания Российской орбитальной станции (РОС), заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, на проект выделили финансирование. Конкретную сумму он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: пресс-служба президента РФ Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Решение однозначное принято — дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, по созданию Российской орбитальной станции... Выделено финансирование, определены основные показатели по этому проекту»,— рассказал господин Борисов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Он убежден, что России надо начать создавать орбитальную станцию с 2024 года, чтобы не потерять компетенцию в этой области. «Если мы с 2024 года не начнем полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции, то может присутствовать такая вероятность, что мы потеряем компетенции за счет перерыва»,— добавил глава «Роскосмоса».

Предполагается, что первый модуль РОС запустят в 2027 году, а космонавтов отправят на нее в 2028-м. Юрий Борисов обещал, что станцию достроят к 2032 году. Совещание с участием господина Путина прошло вчера, 26 октября, вечером.

Подробности совещания — в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».

Лаура Кеффер