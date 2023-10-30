По итогам 2022 года московские ИТ-компании увеличили выручку на 17,5%. Такой результат обусловлен в том числе дополнительной антикризисной поддержкой от города, включающей в себя системные, регуляторные и финансовые меры для бизнеса и граждан. Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, грантах и субсидиях. Москва — один из ведущих городов мира в области развития ИТ-технологий: по данным Минцифры, в столице работает более 30% от общего количества российских ИТ-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По итогам 2022 года существенный рост в Москве продемонстрировали три отрасли: обрабатывающая промышленность, строительство и ИТ. Выручка московских ИТ-компаний выросла на 17,5%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, таких результатов удалось достичь в том числе за счет дополнительной антикризисной помощи города. Среди мер поддержки для бизнеса и граждан — льготные кредиты, гранты, субсидии и другие виды помощи.

Отметим, что ИТ-сектор — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в РФ. Так, в 2022 году объем реализованных товаров, работ, услуг в ИТ-отрасли, по оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, вырос на 22%, превысив показатель по экономике (+8,8%) почти в три раза, и составил 2,166 трлн руб. В Москве, по данным Минцифры, работает более 30% от общего количества российских ИТ-компаний — организаций, работающих в сфере ИТ, получивших госаккредитацию в министерстве.

По словам Сергея Собянина, санкции — это, с одной стороны, большая проблема для отрасли, с другой — новые возможности, чтобы перестроить всю парадигму развития цифровой экономики и расставить приоритеты в пользу отечественных программистов и производителей ИТ-продукции. Для реализации этих целей был подписан указ президента, и на это направлены меры, которые принимает столица, отметил он. Документ предусматривает распространение действующих льгот на новые сегменты ИТ-отрасли, прежде всего на компании, которые предоставляют различные интернет-сервисы, получают прибыль от продажи рекламы, подписок и доступа к контенту.

Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на несколько видов поддержки: налоговые льготы и преференции, приостановку проверочных мероприятий, неналоговые меры поддержки. Столичные власти рассчитывают, что эти меры позволят поддержать отрасль, помогут ИТ-компаниям развиваться даже в условиях санкционного давления, продолжить создавать рабочие места и полезные сервисы для города и жителей. Отдельная поддержка предусмотрена для ИТ-специалистов. Так, сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний доступна ипотечная программа по льготной ставке до 5% годовых.

Что касается налоговых льгот и преференций, то они предусматривают снижение до нуля процентов ставки по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний. Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 31 декабря 2024 года включительно. Требование к компаниям для ее применения: доходы от ИТ-деятельности должны составлять не менее 70% в сумме всех доходов организации. Кроме того, установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% для выплат в пределах единой предельной величины (для выплат сверх установленного лимита применяется ставка 0%). Еще одна преференция — освобождение от обложения НДС реализации программного обеспечения (ПО) и баз данных, включенных в реестр российского ПО либо единый реестр результатов НИОКР военного, специального или двойного назначения.

Также в отношении аккредитованных ИТ-компаний действуют административные меры поддержки. В их отношении введен мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок на три года (по 31 декабря 2024 года). ФНС приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки таких организаций до 3 марта 2025 года. Исключение составляют только те проверки, которые назначены с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС. Власти отмечали, что мораторий на отдельные виды госконтроля и надзора над деятельностью ИТ-компаний позволит снизить издержки в отрасли.

Что касается неналоговых мер поддержки, то ИТ-организации, к примеру, могут воспользоваться льготным кредитом (ставка не более 3% годовых) на осуществление проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере ИТ. Получатели денежных средств должны сохранить занятость на период действия кредитного договора не менее 85% среднесписочной численности работников по состоянию на 1 марта 2022 года, а также индексировать зарплаты сотрудников не реже одного раза в год на уровне инфляции за соответствующий период. Еще одна мера — возможность для юридических лиц и ИП с годовым доходом до 2 млрд руб. и числом сотрудников не более 250 человек приобрести российское ПО со скидкой 50%.

Также среди неналоговых видов помощи — предоставление грантов. Например, можно получить до 2 млн руб. на проведение пилотных тестирований инновационных разработок на городских площадках (школы, больницы, строительные площадки, ЖКХ и так далее). Денежные средства могут получить участники программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы — юридические лица и ИП, зарегистрированные в столице. Технологическим компаниям компенсируются затраты на логистику, расходные материалы, фонд оплаты труда, монтаж/демонтаж, адаптацию площадки под тестирование и другие. Грантовая программа реализуется с апреля прошлого года, за это время стартапам одобрено 187 грантов на сумму более 320 млн руб.

Компании, реализующие проекты в сфере ИТ—участники Московского инновационного кластера также могут воспользоваться городскими субсидиями для малого и среднего бизнеса на приобретение оборудования. Компенсация из бюджета города составит до 50% для отечественного оборудования и до 35% — для иностранного оборудования, но не более 30 млн руб. на одну компанию.

Венера Петрова