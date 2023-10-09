Си Цзиньпин встретился с делегацией американских сенаторов

Глава Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с делегацией американских сенаторов. За несколько часов до этого лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер раскритиковал позицию Пекина в конфликте между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает американское издание Time.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (справа) пожимает руку Чаку Шумеру

Фото: Andy Wong, Pool / AP Си Цзиньпин (справа) пожимает руку Чаку Шумеру

Фото: Andy Wong, Pool / AP

«Я призываю вас и китайский народ поддержать Израиль и осудить трусливые и жестокие нападения на него. Я говорю это с уважением, но меня разочаровало заявление МИД, которое не выразило ни сочувствия, ни поддержки израильского народа во время трагедии»,— сказал господин Шумер председателю КНР.

Чак Шумер добавил, что США хотят развития экономического сотрудничества с Китаем, так как это «было бы хорошо для Соединенных Штатов». Однако, как сказал сенатор, Китай должен предоставить равные условия для американских компаний и сотрудников.

Китайское агентство «Синьхуа» передает слова Си Цзиньпина о том, что экономики Китая и США «глубоко интегрированы» и общие интересы стран превышают собой разногласия. Сотрудничества государств, по словам китайского президента, требуют постпандемийное восстановление экономики, вопросы изменения климата и решение международных военных конфликтов.

Ранее в Пекине американскую делегацию во главе с Чаком Шумером принял глава МИД Китая Ван И. Американский сенатор на встрече раскритиковал позицию Китая по эскалации между Израилем и Палестиной.

По информации ТАСС, после Пекина американская делегация отправится в китайский город Сиань, а затем посетит Южную Корею и Японию. Представитель Белого дома в разговоре с Bloomberg также сообщил о возможной встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Подробнее — в тексте «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Петр Бузлаев