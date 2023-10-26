США допустили достижение Россией тактических преимуществ в боях на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил, что Россия может добиться некоторых тактических преимуществ в боевых действиях на территории Украины. По его словам, конфликт развивается «динамично», США ожидают от российской армии дальнейших атак. Господин Кирби также отметил, что российские военные снова начали наступление в районе Авдеевки, Лимана и Купянска.

«Мы ожидаем, что со стороны России последуют дальнейшие атаки. Этот конфликт развивается динамично. И нам нужно помнить, что Россия по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы»,— сказал Джон Кирби, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

Он также отметил, что наступление российской армии на восточной части Украины «не стало сюрпризом». Господин Кирби в связи с этим заявил, что Конгресс США должен принять запрос администрации президента Джо Байдена о выделении дополнительных средств украинской армии. «Сейчас пришло время продвинуться вперед по запросу дополнительного финансирования. Поскольку время, очевидно, не на нашей стороне и не на стороне Украины»,— добавил он.

Сегодня, 26 октября, США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере $150 млн. На прошлой неделе президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере $106 млрд на помощь Украине, Израилю, а также на укрепление безопасности Индо-Тихоокеанском регионе и на границе США с Мексикой. Конгресс еще не дал своего ответа на данный запрос. Последний пакет помощи Украине США отправили в сентябре — тогда они выделили ВСУ авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия БПЛА на сумму $200 млн.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».