Марио Фернандес вряд ли сыграет за «Зенит» в этом году из-за травмы

Бразильский защитник ФК «Зенит» с российским паспортом Марио Фернандес вряд ли сыграет за петербургскую команду в этом году. Об этом 26 октября сообщил российско-бразильский журналист Фабио Алейшо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Локомотив" Александр Сильянов (справа) и игрок команды "Зенит" Марио Фернандес (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Газпром Арена". Игрок команды "Локомотив" Александр Сильянов (справа) и игрок команды "Зенит" Марио Фернандес (слева) во время матча.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Марио Фернандес продолжает восстанавливаться после травмы колена, но возвращаться к тренировкам всей командой пока не планируется. Как я уже писал здесь, вряд ли он сыграет в этом году»,— отметил инсайдер в своем Telegram-канале.

«Ъ-СПб» писал, что «Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом в июле этого года. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. Напомним, что ранее футболист в течение 10 лет выступал за московский ЦСКА.

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