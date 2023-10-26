Территорию на берегу Среднего Суздальского озера благоустроили в Выборгском районе

В Выборгском районе завершились работы по благоустройству территории, прилегающей к Среднему Суздальскому озеру. Здесь были высажены 47 деревьев, более 2,5 тыс. кустарников, около 7 тыс. цветов, сообщили в пресс-службы Смольного.

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Также в новой рекреационной зоне установили амфитеатр с навесом, скамейки и лежаки, детское и спортивное оборудование, проложили пешеходные дорожки и оборудовали велопарковку.

Работы по благоустройству на берегу Среднего Суздальского озера проведены администрацией Выборгского района города совместно с комитетом по благоустройству. Они велись в соответствии с ландшафтно-градостроительной стратегией, формирующей имидж района, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе на юге Петербурга после благоустройства открыли сквер Раисы Штрейс. Кроме этого, в администрации Красногвардейского района показали первые эскизы, как будет выглядеть сквер в начале Гранитной улицы, которому в этом году было присвоено имя историка-этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова.

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