YouTube Music позволит создавать обложки для плейлистов с помощью ИИ

В музыкальном стриминговом сервисе YouTube Music теперь можно менять обложки своих плейлистов, заменяя их на созданные нейросетью. Пользователи смогут задать текстовые описания, после чего ИИ сам предложит на выбор несколько картинок.

Чтобы создать сгенерированную ИИ обложку, нужно нажать на значок пера в правом нижнем углу текущей обложки плейлиста. Далее необходимо выбрать категорию, например, животные, напитки и еда, путешествия или природа, после чего нейросеть предложит подсказки. В результате получится пять изображений, из которых пользователи смогут выбрать обложку для плейлиста.

Загружать собственные изображения в качестве обложек плейлистов все еще нельзя. Функция доступна только для пользователей английской версии в США. В YouTube Music в дальнейшем собираются расширить географию доступности функции и добавят поддержку других языков.

Евгений Федуненко