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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: стоимость перевозки нефти на танкерах вернулась к показателям зимы

Нефтяные танкеры вновь зарабатывают в среднем более $100 тыс. в день, сообщает Bloomberg. Таким образом, стоимость перевозки нефти вернулась к уровням зимы.

По информации агентства, которое ссылается на данные Балтийской биржи, суда, перевозящие нефть из Северного моря в материковую Европу, на этой неделе в среднем зарабатывали $101 тыс. Это максимальный показатель с декабря 2022 года, и это вдвое больше, чем средний уровень заработка с начала года. В целом по миру танкеры типоразмера Suezmax, который способен перевозить до 1 млн баррелей нефти, на этой неделе в среднем зарабатывали по $60 тыс. в день. Это максимум с апреля текущего года.

Как отмечает агентство, всплеску цен на перевозку нефти во многом поспособствовало начало войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», после чего трейдеры стали взимать премии за военные риски. При этом на рынке уже наблюдался дефицит малых и средних нефтяных танкеров.

Кирилл Сарханянц

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