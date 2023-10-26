Захарова обвинила Киев в желании разжечь войну на Кавказе и в Приднестровье

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины стремятся открыть второй фронт против России и разжечь войну на Кавказе и в Приднестровье. Об этом она сказала во время брифинга с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Киев по-прежнему грезит об открытии, как они говорят, второго фронта против России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшем Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии»,— сообщила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Украина, по ее словам, ведет «подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье». Мария Захарова добавила, что за подобными действиями Киева стоит Вашингтон.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину и некоторых европейских политиков в желании открыть второй фронт против России на территории страны. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал эти сообщения «шумом» и «дезинформацией». Украинские власти заявление премьера Грузии не комментировали.

Петр Бузлаев