ВТБ обсудит выплаты дивидендов при разработке стратегии на 2024–2026 годы

Менеджмент ВТБ (MOEX: VTBR) предложит не платить дивиденды за 2023 год, несмотря на ожидания рекордной прибыли, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Возобновление выплаты дивидендов ВТБ обсудит в рамках подготовки новой стратегии на 2024–2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Нет, несмотря на ожидаемую рекордную прибыль этого года — понятно, что это решение акционеров,— но предложение менеджмента будет не распределять ее по итогам 2023 года в виде дивидендов»,— сказал господин Пьянов в ходе телефонной конференции (цитата по «РИА Новости»).

Как объяснил первый зампред правления ВТБ, такое решение связано с необходимостью наращивать капитал со следующего года в рамках постепенного ужесточения регулирования. «Я могу пообещать, что на стратегическом обсуждении новой стратегии 2024–2026 мы — в моем лице точно — поднимем вопрос о необходимости вписать в стратегию первую выплату дивидендов. В каком году и в каком размере, я не готов сейчас детализировать»,— отметил он.

В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин прогнозировал, что группа к концу 2023 года получит рекордную чистую прибыль на уровне 420 млрд руб. Однако тогда господин Костин также заявил, что выплачивать дивиденды ВТБ, «скорее всего, не будет». Чистая прибыль ВТБ по итогам трех кварталов текущего года составила 375,9 млрд руб. На конец 2022 года убыток группы по МСФО составил 613 млрд руб. из-за санкций.

Милена Костерева