Чистая прибыль ВТБ по МСФО за девять месяцев составила 375,9 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) по итогам третьего квартала 2023 года снизилась более чем в 1,5 раза относительно второго квартала и составила 86,1 млрд руб. Всего по итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль ВТБ составила 375,9 млрд руб., следует из финансовой отчетности группы по МСФО (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За январь—сентябрь активы ВТБ увеличились на 15,7% (на 5,7% за третий квартал) и достигли 28,2 трлн руб. Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 20,1 трлн руб. Расходы на создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы достигли за январь—сентябрь 130 млрд руб., из них в третьем квартале — 35,9 млрд руб.

Объем кредитов физлицам за девять месяцев вырос на 19,4%, до 6,7 трлн руб., юрлицам — на 13,9% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 7,8%), до 13,4 трлн руб. Средства клиентов-юрлиц на 1 октября составили 12,2 трлн руб., что на 9,5% выше показателей на начало текущего года. Средства физлиц в банке в январе—сентябре увеличились на 16,8% и достигли 8,7 трлн руб.

«По итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года группа ВТБ продемонстрировала сильные темпы роста на фоне рекордной прибыльности, обусловленной как уверенной динамикой базовых доходов, так и высокой эффективностью расходов на фоне стабильного качества активов. Наш бизнес сохраняет высокую степень устойчивости, что позволяет нам улучшить прогноз по чистой прибыли полного года»,— прокомментировал результаты первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В первом квартале 2023 года чистая прибыль ВТБ была рекордной — 147,2 млрд руб. за счет разовых доходов от покупки банков, во втором квартале прибыль снизилась до прогнозируемых банком 142,6 млрд руб.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября прогнозировал, что группа по итогам 2023 года получит рекордную чистую прибыль на уровне 420 млрд руб. Выплачивать дивиденды по итогам года ВТБ, по словам господина Костина, «скорее всего, не будет». На конец 2022 года убыток группы по МСФО составил 613 млрд руб. из-за санкций.