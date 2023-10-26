ФСБ: в военкомате Твери при задержании ликвидирован украинский агент

Россиянин, завербованный украинскими спецслужбами и готовивший теракт в военкомате, убит при задержании в Твери, сообщил «Интерфаксу» Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. На видео, которое обнародовала спецслужба, видно, как мужчина снимает на смартфон объекты инфраструктуры. Кроме того, в ролике есть кадры с его телом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Ведомство утверждает, что агент за материальное вознаграждение собирал и передавал информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области украинским спецслужбам.

Сообщается, что погибший, действуя по указанию кураторов, достал из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и взрывное устройство с целью его подрыва в здании военкомата в Твери. ФСБ утверждает, что агент был убит при задержании, потому что оказал вооруженное сопротивление.

Ведомство сообщило, что на месте происшествия сотрудники обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

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