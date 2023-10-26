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Коммерсантъ FM
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Песков: РФ тщательно следит за переброской на Ближний Восток истребителей США

Переброска на Ближний Восток американской эскадрильи F-16 является объектом пристального внимания России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопрос о том, есть ли риск, что эскадрилья США может быть использована для провокаций против России, пресс-секретарь переадресовал в Минобороны.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы тщательно отслеживаем ситуацию в регионе. А что касается провокаций — до сих пор ничего не было, поэтому я ничего здесь не могу сказать. Это, скорее, тема, которая относится к нашим военным»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

24 октября, на 17-й день с начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас», эскадрилья истребителей F-16 ВВС США прибыла в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Целью присутствия в регионе, согласно заявлению командования, стала необходимость «укрепить позиции и сдержать дальнейшую агрессию».

Кроме того, по информации Axios, на территорию Израиля также прибыл генерал морской пехоты и несколько офицеров для помощи командованию Армии обороны Израиля в операции в секторе Газа. По словам источников портала, среди отправленных в Израиль — генерал-лейтенант Джеймс Глинн, ранее возглавлявший специальные операции морской пехоты и участвовавший в операциях против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

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