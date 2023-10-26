Песков: в Кремле поддерживают идею вывезти всех раненых детей из сектора Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле поддерживают призыв НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля о скорейшем вывозе раненых детей из сектора Газа. По его словам, гуманитарная ситуация в регионе стремительно ухудшается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Позитивно относимся к призыву Леонида Рошаля и только присоединяемся к нему. В Газе, к сожалению, происходит гуманитарная катастрофа. Нужно доставлять помощь. Через КПП ''Рафах'' пустили только 20 грузовиков с гумпомощью. Не выпускают людей»,— отметил представитель Кремля в ходе общения с журналистами. Он добавил, что с началом анонсированной Израилем наземной операции ситуация в секторе Газа может усугубиться и вывезти людей станет практически невозможно.

Накануне, 25 октября, Леонид Рошаль в эфире радио «Комсомольская правда» высказал мнение о том, что дети в секторе Газа «не должны отвечать за безумную глупость взрослых». Он обратился «ко всем здравомыслящим людям нашей планеты» с призывом эвакуировать раненых детей из региона для оказания им медицинской помощи в других странах. По его мнению, данным вопросом «вплотную должен заниматься Международный Красный Крест, а также структуры ООН и других авторитетных международных организаций».

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории 7 октября. В ответ Израиль объявил о планах полномасштабного наступления на сектор Газа. По последним данным, с начала боевых действий в Израиле погибло свыше 1,4 тыс., в секторе Газа — более 6 тыс. человек. По информации ЮНИСЕФ, с начала войны Израиля и палестинского движения «Хамас» в секторе Газа погибли 2360 детей, еще 5364 получили ранения. О гибели 2,3 тыс. детей в Газе сообщал и палестинский Минздрав.

О гуманитарных проблемах на фоне конфликта — в материале «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Александр Кислов