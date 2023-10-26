Песков объяснил рост интереса россиян к военной службе консолидацией общества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что рост интереса россиян к военной службе, о котором накануне заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, связан с консолидацией общества и привлекательными условиями службы.

25 октября в ходе оперативного совещания с представителями Минобороны Дмитрий Медведев сообщил, что на военную службу с января 2023 года поступили 385 тыс. человек. Он также отметил значительный рост темпов отбора на военную службу по контракту. По его словам, ежедневно контракт с вооруженными силами заключают свыше 1,6 тыс. человек.

Фрагмент записи пресс-колла

В ходе пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, с чем в Кремле связывают тенденцию 2023 года, ведь год назад, после объявления частичной мобилизации в России, многие мужчины призывного возраста предпочли покинуть страну. «Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные условия. Речь идет о действительно достаточно внушительном контракте. И поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобные решения»,— ответил пресс-секретарь.

Подробнее о мерах поддержки участников боевых действий на Украине — в материале «Ъ» «Участников СВО уравняли по полной».