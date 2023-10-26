Спикер Курултая Башкирии осудил фракцию КПРФ за «грязь» в адрес Рудольфа Нуреева

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев сегодня на пленарном заседании раскритиковал предложение депутатов фракции КПРФ осудить звезду мирового балета Рудольфа Нуреева за его нетрадиционную ориентацию. Соответствующее письмо с просьбой внести в повестку заседания рассмотрение заявления коммунистов направил председателю республиканского парламента руководитель фракции Юнир Кутлугужин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Толкачев в 2016 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константин Толкачев в 2016 году

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Письмо и заявление «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана» опубликованы на сайте башкортостанского отделения КПРФ. В нем говорится, что противники России за рубежом делают ставку «на разрушение нашей страны изнутри через насаждение разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма», а также «естественного продолжения жизни, вообще деторождения, ценности крепкой семьи, брака, многодетности».

Фракцию особенно возмутило прославление уроженца Уфы, артиста балета Рудольфа Нуреева, именем которого названы улица в Уфе, музей и балетная труппа в театре, ежегодно на бюджетные средства организуется в его честь международный фестиваль. Более того, «имя Нуреева, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, носит хореографический колледж». В заявлении артист назван «развращенным западной культурой суперэгоистом».

Константин Толкачев заявил, что Рудольфа Нуреева «нельзя поливать грязью». По его словам, такого не делали «даже при КПСС». «Борьба за нравственные ценности ведется сегодня в зоне спецоперации. Пожалуйста, коллеги, военкоматы открыты. Набор добровольцев постоянный. Пока у нас еще ни один депутат от коммунистов на передовую не отправился»,— подчеркнул спикер Курултая.

Он выразил надежду, что письмо за подписью Юнира Кутлугужина не отражает общую позицию фракции, и порекомендовал рассмотреть его поведение на заседании фракции КПРФ.

Вице-спикер Курултая, член КПРФ Вадим Старов сообщил, что фракция КПРФ не вносила на рассмотрение госсобрания подобный вопрос, а письмо отправляли для обсуждения на один из будущих круглых столов, поскольку с таким предложением обращались некоторые граждане.

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Влада Шипилова, Уфа