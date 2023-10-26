Прокуратура Швейцарии закрыла дело о превышении полномочий против главы FIFA

Прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, в рамках которого его обвиняли в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию, передает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Achmad Ibrahim / AP Фото: Achmad Ibrahim / AP

В FIFA заявили, что не удивлены решением швейцарской прокуратуры. Господин Инфантино, слова которого приводит AP со ссылкой на пресс-службу организации, заявил, что это безоговорочная победа для него, для новой FIFA и для правосудия.

Расследование началось в июле 2020 года. Прокуратура расследовала три предполагаемые тайные встречи в 2016 и 2017 годах Джанни Инфантино с бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Он руководил расследованиями в отношении FIFA в период с 2015 по 2019 год и ушел в отставку в 2020 году после того, как его заподозрили в участии в скандале.

По версии следствия, во время секретных встреч господин Инфантино искал информацию о расследованиях в отношении FIFA и ее бывших руководителей с намерением повлиять на ход этих расследований.

В 2022 году дело в отношении президента FIFA начали вести чрезвычайные федеральные прокуроры Швейцарии Ханс Маурер и Ульрих Ведер. В январе 2023 года они допросили президента FIFA.

Эрдни Кагалтынов