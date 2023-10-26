Роспотребнадзор поможет уральским туристам судиться из-за билетов на Пхукет

Управление Роспотребнадзора поможет уральским туристам судиться с авиакомпанией «Аэрофлот» из-за аннулированных авиабилетов на рейс Екатеринбург-Пхукет (Королевство Таиланд). Напомним, клиенты «Аэрофлота», купившие билеты, пожаловались, что компания отменила бронирования дешевых билетов на остров. По их словам, «Аэрофлот» объяснил появление билетов по низким ценам техническим сбоем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг»,— прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Сейчас территориальным органам Роспотребнадзора поручено подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. «Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших»,— рассказали в федеральном управлении.

Напомним, что к делу также подключилась транспортная прокуратура.

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