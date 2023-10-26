Роспотребнадзор поможет уральским туристам судиться из-за билетов на Пхукет
Управление Роспотребнадзора поможет уральским туристам судиться с авиакомпанией «Аэрофлот» из-за аннулированных авиабилетов на рейс Екатеринбург-Пхукет (Королевство Таиланд). Напомним, клиенты «Аэрофлота», купившие билеты, пожаловались, что компания отменила бронирования дешевых билетов на остров. По их словам, «Аэрофлот» объяснил появление билетов по низким ценам техническим сбоем.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
«Роспотребнадзор напоминает, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, не может быть законным. Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром, авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг»,— прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Сейчас территориальным органам Роспотребнадзора поручено подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. «Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших»,— рассказали в федеральном управлении.
Напомним, что к делу также подключилась транспортная прокуратура.