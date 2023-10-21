Транспортная прокуратура проверяет отмену авиабилетов из Екатеринбурга на Пхукет

Свердловская транспортная прокуратура выясняет сведения об аннулировании авиабилетов из Екатеринбурга на Пхукет, приобретенные пассажирами по заниженному тарифу из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что «Аэрофлот» отменил бронирование дешевых билетов на Пхукет, которые авиакомпания продала из-за технического сбоя. По данным портала, билеты поступили в продажу 19 октября, а цены на полет из Екатеринбурга на Пхукет и обратно начинались от 6 470 руб.

«Нацпер начал рассылать пассажирам уведомления об аннулировании их бронирования, объясняя это техническим сбоем, в результате которого билеты были ошибочно оформлены», — сообщил портал.

«Аэрофлот» никак не комментировал эти сообщения.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте