В Черноземье введен желтый уровень погодной опасности из-за снега

Во всех регионах Черноземья введен желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Во всех частях макрорегиона, за исключением Белгородской области, предупреждение связано с выпадением мокрого снега. На Белгородчине прогнозируется лишь усиление ветра до 15-17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Желтый уровень опасности предупреждает о потенциально опасных погодных явлениях. Есть также оранжевый и красный уровни.

В Воронежской и Липецкой областях желтый уровень опасности будет введен до 18:00 26 октября. Помимо мокрого снега, там ожидается ветер с порывами до 15-17 м/с. Липчан также предупреждают о гололеде. В Курской области предупреждение из-за снега и ветра будет действовать до 21:00, гололед в регионе не прогнозируется.

Орловская и Тамбовская области будут окрашены в желтый на карте Гидрометцентра, как минимум, до 6:00-9:00 27 октября. Синоптики прогнозируют в этих регионах мокрый снег, ветер до 17 м/с и гололед, гололедицу.

Ранее из-за снегопада в Воронеже образовались восьмибалльные пробки и произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Специалисты «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») со ссылкой на синоптиков также предупредили жителей региона о «замерзающем дожде», который ожидается 26 и 27 октября. В связи с этим энергетики подготовились к работе в неблагоприятных условиях. По собственным данным компании, к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 260 бригад, состоящих из 1 280 специалистов и 475 единиц спецтехники.

Алина Морозова

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