Пять человек пострадали в лобовом столкновении двух машин в Воронеже в снегопад

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Воронеже сегодня пострадали пять человек. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Последствия аварии

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 54-летний житель Новоусманского района Воронежской области не учел погодные условия, из-за чего не справился с управлением минивэном Renault Kangoo и выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, ехавшем во встречном направлении.

В результате происшествия пострадали оба водителя и трое пассажиров Mitsubishi. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее из-за первого в этом году снегопада в Воронеже образовались восьмибалльные пробки.

Алина Морозова

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