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Канатная дорога Нижний Новгород — Бор удвоит количество кабин

Количество кабин на канатной дороге из Нижнего Новгорода в Бор будет увеличено в два раза. Перед этим канатная дорога будет остановлена на две недели со 2 по 15 октября, сообщается на ее официальном сайте.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Во время остановки на канатной дороге планируется проведение работ по укорачиванию и последующему сплетению концов несуще-тягового каната. В руководстве канатной дороги говорят, что эти работы необходимо провести, проверить техническое состояние каната, его естественное растяжение. Таким образом канат готовят к предстоящей эксплуатации с повышенной нагрузкой.

Как писал «Ъ-Приволжье», канатная дорога Нижний Новгород — Бор начала работать в 2012 году и входит в топ достопримечательностей Нижнего Новгорода. По оценкам областного правительства, воздушная трасса перевозит 3–4 тыс. пассажиров в сутки. В мае 2023 года региональные власти заявили о том, что пропускную мощность канатной дороги необходимо увеличить, чтобы сократить очереди на посадку.

Андрей Репин

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