Сроки сервисных работ на канатной дороге в Нижнем Новгороде вновь увеличили

Открытие канатной дороги Нижний Новгород — Бор вновь откладывается. По данным перевозчика, в этот раз сроки открытия сдвинуты предположительно на 25 октября из-за того, что на канатной дороге необходимо провести дополнительные работы по подготовке к эксплуатации с повышенной нагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее открыть канатную дорогу планировалось 23 октября. Ее закрыли для пассажиров на две недели 2 октября. На канатной дороге планируется в два раза увеличить количество кабинок. В озвученные сроки выполнить намеченные работы не удалось. На время закрытия канатной дороги была запущена переправа через Волгу из Нижнего Новгорода в Бор судами на подводных крыльях «Валдай».

Канатная дорога Нижний Новгород — Бор была запущена в 2012 году и перевозит 3–4 тыс. пассажиров в сутки. В мае 2023 года региональные власти приняли решение увеличивать пропускную мощность канатной дороги из-за большой востребованности.

Андрей Репин