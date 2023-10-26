Посольство Израиля в России досрочно возобновило прием заявлений о репатриации

Отдел репатриации в посольстве Израиля в России досрочно возобновил прием заявлений на выдачу виз репатриантов, сообщил ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Он отметил, что работу отдела снова приостановят, если будет поставлена под угрозу безопасность стоящих в очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Господин Бен Цви заявил, что работа отдела репатриации с 24 октября была приостановлена из-за вопросов безопасности. «Приостановили прием, чтобы не подвергать их какой-то неприятности со стороны, если будут какие-то демонстрации против посольства или что-то такое»,— пояснил он.

Изначально посольство планировало приостановить работу отдела репатриации до 27 октября. Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ Адольф Шаевич заявил, что решение о временной приостановке репатриации было связано с тем, что большая часть сотрудников бюрократических структур ушла воевать с палестинским движением «Хамас».

После начала войны Израиля с палестинским движением «Хамас» 7 октября в стране была объявлена мобилизация резервистов, на службу в армию страны призваны в том числе и госслужащие. Господин Бен Цви заявлял, что россияне, репатриировавшиеся в Израиль, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Эрдни Кагалтынов