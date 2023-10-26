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Коммерсантъ FM
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Подозреваемого в стрельбе в американском Льюистоне разыскивают сотни полицейских

AP: устроивший стрельбу в штате Мэн угрожал открыть огонь на военной базе

В поисках подозреваемого в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) Роберта Карда задействовано несколько сотен полицейских. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак. По последним данным, в ходе стрельбы погибли 22 человека, более 50 получили ранения. Как сообщает AP, в документе, разосланном сотрудникам правоохранительных органов, говорится, что Кард лечился в психиатрической больнице две недели этим летом. В бумагах сказано, что мужчина «слышал голоса» и угрожал открытьб стрельбу на военной базе.

«Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн, чтобы расследовать это дело и установить местонахождение Роберта Карда. Мы продолжим собирать информацию, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности»,— сказал Майкл Сасчак в ходе брифинга (цитата по CNN). Глава департамента подчеркнул, что Роберт Кард «вооружен и опасен».

По предварительной информации, Роберт Кард открыл огонь примерно в 19:00 по местному времени (2:00 мск) в трех местах — в баре Schemengees, боулинге Sparetime Recreation и в магазине Walmart. Согласно данным ABC, он имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Телеканал также сообщал, что у подозреваемого проблемы с психикой. О произошедшем доложили президенту США Джо Байдену.

Милена Костерева

Фотогалерея

Массовая стрельба на северо-востоке США

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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