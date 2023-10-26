Подозреваемого в стрельбе в американском Льюистоне разыскивают сотни полицейских

В поисках подозреваемого в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) Роберта Карда задействовано несколько сотен полицейских. Об этом сообщил глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак. По последним данным, в ходе стрельбы погибли 22 человека, более 50 получили ранения. Как сообщает AP, в документе, разосланном сотрудникам правоохранительных органов, говорится, что Кард лечился в психиатрической больнице две недели этим летом. В бумагах сказано, что мужчина «слышал голоса» и угрожал открытьб стрельбу на военной базе.

«Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн, чтобы расследовать это дело и установить местонахождение Роберта Карда. Мы продолжим собирать информацию, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности»,— сказал Майкл Сасчак в ходе брифинга (цитата по CNN). Глава департамента подчеркнул, что Роберт Кард «вооружен и опасен».

По предварительной информации, Роберт Кард открыл огонь примерно в 19:00 по местному времени (2:00 мск) в трех местах — в баре Schemengees, боулинге Sparetime Recreation и в магазине Walmart. Согласно данным ABC, он имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. Телеканал также сообщал, что у подозреваемого проблемы с психикой. О произошедшем доложили президенту США Джо Байдену.

Милена Костерева