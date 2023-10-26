Свердловчане смогут снимать наличные на кассах магазинов «Монетка»

Владельцы карт Сбера в Свердловской области смогут снимать наличные на кассах магазинов «Монетка». Об этом сообщили в пресс-службе банк. Для этого перед покупкой необходимо сообщить кассиру сумму снятия и ввести ПИН-код, подтверждая операцию.

Сумма снятых средств должна быть кратной 100 руб., но не более 5 тыс. руб. за раз. В сутки так можно получить до 20 тыс. руб. Комиссии нет.

Напомним, в декабре прошлого года Сбербанк запустил аналогичную программу в сети магазинов «Пятерочка». С марта 2022 года снимать наличные можно и на кассах супермаркетов «Перекрёсток» (также входит в X5 Group). С июля свердловчане могут снимать наличные в магазинах «Верный».

В октябре уральскую сеть «Монетка» приобрел федеральный ритейлер «Лента». Бизнес «Монетки» продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо, а магазины работать под существующим брендом.

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