В Свердловской области владельцы карт Сбербанка смогут снимать наличные на кассах магазинов «Верный». Об этом сообщили в пресс-службе банка. Операции можно провести в 134 магазинах в 29 городах региона. Без комиссии можно снять до 20 тыс. руб. в сутки.

Для того, чтобы снять наличные, перед покупкой нужно назвать кассиру необходимую сумму, которая должна быть кратна 100 руб., но при этом не превышать 5 тыс. руб. Затем нужно ввести ПИН-код, чтобы подтвердить покупку и получить деньги.

В декабре прошлого года Сбербанк запустил аналогичную программу в сети магазинов «Пятерочка». С марта 2022 года снимать наличные можно и на кассах супермаркетов «Перекрёсток» (также входит в X5 Group).

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