Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин обсуждает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины

Минфин России получил обращение «Интер РАО» (монопольный оператор экспорта энергии; MOEX: IRAO) о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, сейчас ведомства рассматривают это обращение с учетом экономической ситуации и заключенных контрактов.

О намерении обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины, представитель «Интер РАО» Александра Панина сообщила в конце сентября. Комментируя «РИА Новости» инициативу «Интер РАО», замминистра финансов сказал: «Да, обращение есть. Оно рассматривается — мы изучаем экономику и контракты. Находимся в процессе обмена сведениями с компанией».

Гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС, начали действовать с 1 октября. Они установлены по гибкой ставке 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставки обнуляются. На нефть, газ, зерно и лесоматериалы, а также ряд других товаров пошлина не распространяется. Минэнерго уже заявляло, что выступает против пошлин на электроэнергию.

После введения гибкой пошлины «Интер РАО» договорилась с Китаем о ее включении в стоимость поставки электроэнергии. В результате цена поставки, по подсчетам «Ъ», с учетом пошлины 7% вырастет до $47 за 1 МВт•ч, причем нагрузка на потребителей Дальнего Востока после этого не увеличится.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Интер РАО" продало Китаю пошлину».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...