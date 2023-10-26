Минфин обсуждает вывод электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины

Минфин России получил обращение «Интер РАО» (монопольный оператор экспорта энергии; MOEX: IRAO) о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, сейчас ведомства рассматривают это обращение с учетом экономической ситуации и заключенных контрактов.

О намерении обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины, представитель «Интер РАО» Александра Панина сообщила в конце сентября. Комментируя «РИА Новости» инициативу «Интер РАО», замминистра финансов сказал: «Да, обращение есть. Оно рассматривается — мы изучаем экономику и контракты. Находимся в процессе обмена сведениями с компанией».

Гибкие экспортные пошлины на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС, начали действовать с 1 октября. Они установлены по гибкой ставке 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, при курсе менее 80 руб. ставки обнуляются. На нефть, газ, зерно и лесоматериалы, а также ряд других товаров пошлина не распространяется. Минэнерго уже заявляло, что выступает против пошлин на электроэнергию.

После введения гибкой пошлины «Интер РАО» договорилась с Китаем о ее включении в стоимость поставки электроэнергии. В результате цена поставки, по подсчетам «Ъ», с учетом пошлины 7% вырастет до $47 за 1 МВт•ч, причем нагрузка на потребителей Дальнего Востока после этого не увеличится.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Интер РАО" продало Китаю пошлину».