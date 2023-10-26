Глава Орска призвал разгонять стаи бродячих животных на улице

Коммунальные службы и главы районов Орска проведут в ближайшее время на подконтрольных территориях инспекцию и определят места скопления безнадзорных собак. Особое внимание они уделят территориям у детсадов, школ и местам отдыха и прогулок горожан. Соответствующее поручение дал градоначальник Василий Козупица, сообщает администрация Орска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В случае обнаружения стай, поручаю специалистам их разогнать, чтобы те сменили дислокацию и переместились подальше от детских площадок и маршрутов»,— приводятся в сообщении слова мэра.

Кроме того, аналогичное поручение Василий Козупица дал главам промышленных предприятий. Также руководство соцучреждений образования, культуры, спорта тоже должны «оценить ситуацию на своей территории. Информацию о наличии бродячих собак передать в УЖКДХТ города».

Ситуация с бездомными животными в Оренбуржье обострилась после того, как в середине апреля в результате нападения бродячих собак погиб восьмилетний ребенок. После этого стало известно об увольнении начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга, в отношении которого возбудили уголовное дело.

В мае текущего года депутаты заксобрания Оренбургской области сформировали поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Парламентарии предлагают на федеральном уровне устанавливать единый порядок идентификации и учета домашних животных, а владельцев обязать регистрировать своих питомцев. Это сдвинет проблему выброшенных на улицу домашних животных и остановит рост бездомных, считают депутаты. Кроме того, депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне право субъектов РФ устанавливать дополнительные случаи гуманного умерщвления безнадзорных животных.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Регионы поправят "собачий закон"».

Георгий Портнов