Глава управления ЖКХ Оренбурга покидает пост

Анатолий Байкаров уходит с должности начальника управления ЖКХ администрации Оренбурга. Об этом в среду сообщает мэрия.

«В соответствии с должностной инструкцией обязанности руководителя управления будет исполнять его заместитель Андрей Райков»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее силовики задержали Анатолия Байкарова. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Уголовное дело в отношении чиновника возбудили после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак. Анатолий Байкаров находится под домашним арестом.

После происшествия глава Оренбурга Сергей Салмин поручил мэрии подготовить законодательную инициативу на тему решения проблемы бездомных животных. По действующему закону безнадзорных животных можно только чипировать и отпускать, оренбургские же чиновники настаивают на расширении полномочий муниципалитетов в этой сфере, а также введении ответственности для хозяев, выпускающих собак без присмотра на улицу.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов