NHK: глава МИД Японии может посетить Израиль и Иорданию в начале ноября

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава рассматривает возможность посетить Израиль и Иорданию, чтобы осудить нападение палестинского движения «Хамас» на еврейское государство и подчеркнуть необходимость освобождения заложников. Об этом сообщил NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo, Reuters Фото: File Photo, Reuters

По данным телеканала, визит главы МИД Японии может состояться с 3 по 5 ноября. Это будет первый визит японского официального лица в Израиль с начала военного конфликта. NHK отмечает, что окончательное решение по поводу поездки еще не принято, оно будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, в том числе от начала наземной операции Израиля в секторе Газа.

Ожидается, что в ходе поездки в Израиль Ёко Камикава осудит действия боевиков «Хамаса», призовет освободить заложников, угнанных в сектор Газа, а также подчеркнет важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта. Кроме того, по информации телеканала, глава японского МИДа обсудит с израильскими властями возможность улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и попросит оказать содействие в обеспечении безопасности граждан Японии.

В Иордании госпожа Камикава, вероятно, обсудит с местными властями варианты урегулирования конфликта, а также выразит благодарность за то, что они разрешили дислоцировать на территории страны самолеты Сил самообороны Японии для эвакуации японских граждан из Израиля. 21 октября сообщалось, что в Японию из Израиля вернулись 60 японских граждан.

Война Израиля с палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число жертв превысило 5 тыс. Армия обороны Израиля сообщала, что проведение наземной операции практически неизбежно, если только «Хамас» не освободит заложников и не сложит оружие.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».