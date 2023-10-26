«Аэрофлот» объяснил отказ пустить ребенка комика Соболева в бизнес-класс

Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» отказались разместить ребенка комика Ильи Соболева вместе с матерью в бизнес-классе, поскольку при регистрации он был закреплен за отцом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика, которое приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Соболев с семьей

Фото: @sobolevanatalia_ Илья Соболев с семьей

Фото: @sobolevanatalia_

Ранее Илья Соболев сообщил в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что приобрел билеты экономкласса для семьи на рейс Москва—Мальдивы, однако уже в аэропорту оформил повышение класса для жены, чтобы посадить вместе с ней ребенка. Бортпроводники отказались пересаживать ребенка к матери.

В компании пояснили, что, согласно регламенту, ребенок без оформленного места прикрепляется к конкретному взрослому пассажиру при бронировании. «В соответствии с данными системы бронирования ребенок был прикреплен к отцу»,— пояснили в авиакомпании.

Telegram-канал Baza сообщал, что после инцидента транспортная прокуратура начала проверку в отношении «Аэрофлота». Согласно документу, опубликованному каналом, сотрудники прокуратуры должны проверить соблюдение авиакомпанией прав пассажиров с малолетними детьми.

Лусине Баласян