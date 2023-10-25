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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект о запрете англицизмов на рекламных вывесках

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает использовать на рекламных вывесках, в информации о товаре и названии жилых комплексов русскоязычные наименования. Инициатором выступила группа из девяти депутатов от партии «Единая Россия», сказано в электронной базе парламента.

Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ

«Доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах… акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должно осуществляться на русском языке»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Смыслом инициативы, как сказано в документе, стала «защита русского языка» от англицизмов в публичном пространстве. В качестве примеров слов, которые могут запретить на вывесках, депутаты назвали «coffee», «sale», «open» и другие.

Тексты в рекламе, которые написаны на языках народов России или иностранных, предлагают дублировать на государственном русском. Содержание перевода при этом должно быть идентичным оригиналу сообщения.

Обязать использовать русскоязычные слова предлагают и в названиях коммерческих объектов, жилых комплексов и районов. Предполагается, что проект вступит в силу с 2025 года.

В августе Минтранс отменил обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях в метро. Решение объяснили жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Язык до выхода доведет».

Петр Бузлаев

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