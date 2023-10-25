Глава Минюста: из реестра иноагентов исключили 64 человека и юрлица

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что не считает закон об иностранных агентах репрессивным. В доказательство своих слов он сообщил, что из реестра иноагентов по различным основаниям были исключены 64 юридических и физических лица, в том числе после «разрыва связи с западными выгодоприобретателями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я не считаю, что ныне действующий закон по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику. За существование института иностранного агентирования в РФ у нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. И порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра по различным основаниям»,— сказал Константин Чуйченко (цитата по «РИА Новости»).

Закон о создании единого реестра сведений об иностранных агентах и аффилированных с ними лицах был принят в России в марте 2022 года. Согласно этому закону, к аффилированным лицам должны причислять руководителей и сотрудников организаций—иноагентов. В декабре того же года вступили новые ограничения для иноагентов, запрещающие им работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры» и преподавать для несовершеннолетних. Тогда же Минюст начал публиковать личные данные иноагентов, в том числе СНИЛС и ИНН. В последний раз реестр пополнился на прошлой неделе, 20 октября.

Об ужесточении законодательства об иноагентах — в материале «Ъ» «Высшая мера регулирования».