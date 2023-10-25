Власти Херсонской области: закончен ремонт газопровода из Крыма

Проведена реконструкция магистрального газопровода из Крыма в Херсонскую область, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, к зиме только в Геническую агломерацию подадут почти втрое больше газа — 160 тыс. куб. м в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Алексеенко

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС Андрей Алексеенко

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Он уточнил, что это помогло начать планомерную замену старых, небезопасных угольных котлов в школах, медучреждениях на современные газовые. Как отметил господин Алексеенко, чтобы поднять уровень газификации области до среднероссийского, нужны годы работы и огромные инвестиции. Конкретную сумму он не назвал.

«Принимаем меры, чтобы в каждом районе области люди могли приобрести уголь по минимально возможным ценам. По поручению губернатора отработали все точки продаж (адреса в карточках), предприниматели предупреждены, что торговая наценка на уголь должна быть минимальной»,— написал он в Telegram.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В августе в Херсонской области был поврежден газопровод в результате ракетного удара.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер