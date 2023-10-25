Риск — технологичное дело

Минэкономики добавит в законопроект «О технологической политике» «право на риск», которое позволит компаниям и инвесторам в сфере технологий в случае провала проекта не нести ответственность за потерю государственных денег. Для этого компаниям придется соблюсти процедуры управления рисками и принятия решений, которые еще прорабатываются министерством. Эксперты считают, что только с условием «права на риск» российские технологии смогут развиваться самостоятельно, а не замещать ушедших вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При соблюдении процедур управления рисками и принятия решений получившим госфинансирование технологическим компаниям и инвесторам не будут предъявляться претензии в случае недостижения успеха, рассказали “Ъ” в Минэкономики. Речь о так называемом праве на риск, оно включено в проект закона «О технологической политике», который министерство готовит в рамках концепции технологического развития до 2030 года (см. “Ъ” от 25 сентября).

Сейчас «право на риск» прописано в законе «О науке», но механизм остается нерабочим. Потери госвложений в технологические активы сопряжены с рисками уголовной ответственности.

«"Право на риск" прорабатывается как для технологических компаний, так и для субъектов господдержки (институты развития, госкорпрорации, органы власти и др.). При этом для последних "право на риск" будет работать по портфельному принципу»,— уточнили в Минэкономики. Как пояснили “Ъ” в министерстве, допустимость такого «права на риск» будет регламентирована двумя правилами. Во-первых, если предприниматель соблюдал установленную процедуру принятия решений (система управления рисками, коллегиальность, привлечение экспертов), то оснований считать его действия недобросовестными нет (если нет иных сведений о правонарушениях с его стороны). Во-вторых, процедуры должен соблюдать оператор мер поддержки, то есть инвестор.

Для ускоренного создания в РФ рынка высокотехнологичных разработок правительство в 2023 году наделило «правом на риск» ВЭБ.РФ — госкорпорация в условиях спада объемов венчурных инвестиций может стать крупнейшим игроком на этом рынке. Объем инвестиций ВЭБ.РФ может составить порядка 50 млрд руб., в госкорпорации поддерживают портфельный подход: «При таком подходе даже одна удачная инвестиция сможет вывести портфель в плюс (обязательное условие), нивелировав возможный отрицательный результат других проектов внутри портфеля».

Доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ Нина Феодосиади подчеркивает, что распределение ответственности между внешними экспертами по текущей оценке потенциала возможных инвестиций и за счет интегральной оценки эффективности всего портфеля может снять барьер в персональной ответственности чиновников за инвестирование госсредств в высокорискованные проекты.

«Открытым остается вопрос, дойдут ли эти средства до действительно технологических высокорискованных проектов или будут условно распределены между большими игроками»,— говорит она.

У профессора факультета экономических наук ВШЭ Ивана Родионова вопросы и к процедуре управления рисками: она может быть формальной, для эффективной оценки потребуется сформировать профили рисков, их индикаторы и проводить регулярный мониторинг.

Сейчас большинство проектов по инновациям не оправдывают ожиданий, говорит директор CDO Global Андрей Кондратьев. По мнению директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, «право на риск» даст возможность более креативного развития отечественных технологий: «Сейчас большинство предприятий в сфере электроники, IT и инвестфондов вкладываются либо в аналоги существующих западных решений, либо в расширение имеющихся производств. С такими инвестициями мы будем оставаться вторичными на мировом рынке». Однако господин Комлев добавил, что необходимо создать и механизмы оценки проектов или обязательного частного софинансирования, так как есть риск роста недобросовестных заявок.

Тимофей Корнев, Диана Галиева